Contadino trova per caso un tesoro inestimabile

Mariusz Dyl è un contadino polacco. In questo periodo dell'anno prepara il suo campo per la semina, ed è proprio grazie a questa attività che ha trovato un tesoro di inestimabile valore. Si tratta di 1.753 monete romane e sono state riportate in superficie in maniera del tutto causale. L'uomo ha chiamato subito il Museo di Hrubieszów, per denunciare la scoperta. Si tratta di un ritrovamento da record: il più alto numero di monete antiche romane rinvenute in Polonia.

Probabilmente le monete risalgono al I e al II secoli e pesano circa 5 Kg. Sono ritratte le immagini di alcuni imperatori romani, come ad esempio: Settimio Severo e Nerva. Gli archeologi stanno facendo le loro valutazioni, per scoprire qualcosa di più sul tesoro. Secondo le prime rilevazioni, le monete sarebbero appartenute a una popolazione germanica, che si sarebbe stanziata in questa parte del mondo durante l'occupazione romana. E ancora: il tesoro sarebbe stato "nascosto", all'epoca dei Goti, nel 200 d.C.

Una cosa è certa, il valore del ritrovamento è praticamente inestimabile. Il contadino è stato più volte elogiato e grazie a lui un tesoro così non è andato disperso del tutto.