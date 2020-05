Addio a Saturn: secondo la leggenda era l'alligatore di Adolf Hitler

Saturn è morto all'età di 84 anni nello zoo di Mosca. Oltre ad essere uno degli alligatori più longevi conosciuti, è stata la sua lunga e avventurosa storia a rendere famoso questo rettile.

Nato negli Stati Uniti, nel 1936 l'alligatore fu donato allo zoo di Berlino, dove sopravvisse ad un pesante bombardamento da parte degli Alleati che danneggiò anche l'area dello zoo, uccidendo i suoi simili. Secondo alcuni racconti, l'alligatore visse tra le rovine della città per tre anni, prima di essere catturato e portato nello zoo di Mosca.

Intorno alla sua vita circolano molti miti e leggende. Secondo alcune di queste, infatti, Saturn sarebbe perfino appartenuto ad Adolf Hitler, anche se lo zoo di Mosca ha sempre respinto questa ipotesi, sostenendo che "gli animali non appartengono alla politica".

Altre storie narrano che questo alligatore "pianse" quando nel 1993 sentì le vibrazioni del passaggio di alcuni carri armati sulla vicina tangenziale e nel 1990 si rifiutò di mangiare per 4 mesi quando fu trasferito in un nuovo acquario. Chi si è occupato di lui nello zoo di Mosca ha dichiarato: "Ha visto crescere molti di noi. Speriamo di non averlo deluso".

(Credits photo: dailymail.co.uk)