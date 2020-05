Quella volta che la suocera si è vestita come la sposa

È successo lo scorso anno, ma la notizia fa ancora discutere. E pure un po' sorridere. Amy Pennza, dell'Ohio, si è sposata a giugno del 2019 e ha avuto una sorpresa dalla suocera nel giorno delle nozze. La mamma dello sposo, infatti, si è vestita praticamente uguale a lei. La sposina ha pubblicato la foto su Twitter, che ha scatenato molti commenti tra gli utenti.

Vestito bianco lungo per entrambe, tanto che a prima vista non si distingue chi è la protagonista del lieto evento. A chi ha chiesto come ci fosse rimasta, la malcapitata ha risposto di non essere arrabbiata, pur ammettendo la bizzarria della situazione.

Nello scatto vediamo le due che parlano (la suocera è la donna con i capelli chiari), e sembra che Amy abbia un'espressione contrita. Lo sanno in tutto il mondo che di bianco a un matrimonio si può vestire solo la sposa... ma evidentemente questa mamma non lo sapeva. O ha fatto finta di non saperlo!

My mother-in-law wore a wedding dress to my wedding. So, yeah, top that one, Twitter. #weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/IjqvnXT6Ps — Amy Pennza (@AmyPennza) June 19, 2019

