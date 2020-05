Disney lancia "Out", il primo corto sull'amore omosessuale

Disney+ ha lanciato il primo cortometraggio dedicato all'amore omosessuale.

Il film di animazione, firmato Disney Pixar e intitolato "Out", racconta la storia di Greg, un uomo che sta per trasferirsi dal suo compagno, Manuel. Il protagonista, però, non è mai riuscito a confessare a nessuno (tantomeno alla sua famiglia), che la persona di cui è innamorato è un ragazzo e non una donna. Greg avrebbe dovuto fare coming out, ma è stato frenato dalla paura di non essere accettato e compreso dai suoi genitori.

Mamma e papà, però, si presentano a sorpresa proprio nel bel mezzo del trasloco per dargli una mano e Greg nasconde subito la foto che lo ritrae con Manuel. Ma è proprio dalla scoperta di questa foto che nasce tutta la magia dei corto.

Greg non è il primo richiamo all'omosessualità presente nei classici Disney, ma è certamente il primo personaggio che affronta esplicitamente la tematica dell'amore Lgbtq.

Ecco il trailer.

(Credits photo: indianexpress.com)