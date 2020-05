Silvia Romano termina la quarantena e viene assalita dai fotografi alla prima uscita

Dopo il suo ritorno in Italia lo scorso 11 maggio, Silvia Romano ha dovuto rispettare una quarantena di 14 giorni nella sua abitazione prima di poter uscire di nuovo. La giovane volontaria, tornata finalmente a casa dopo essere stata rapita e tenuta prigioniera per un anno e mezzo tra Kenya e Somalia, ieri è uscita di casa per la prima volta, avendo ormai concluso il periodo di quarantena preventiva.

La giovane è uscita verso le 14:30 insieme a sua madre, indossando un velo beige e una mascherina rosso bordeaux. Le due hanno preso un taxi che le attendeva fuori dal portone per andare in un centro estetico poco distante.

Nel breve tragitto percorso, Silvia Romano è stata letteralmente assaltata dai fotografi, al punto che sua madre è intervenuta per proteggerla, intimando ai reporter di lasciarle in pace.