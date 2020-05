È morto John Peter Sloan, il simpatico insegnante di inglese della tv

John Peter Sloan, il famoso e simpatico insegnante di inglese della tv, è morto all’improvviso all’età di 51 anni, ma al momento non si conoscono le cause del decesso A dare la triste notizia sui social sono stati due suoi colleghi che lo hanno ricordato così: “Era una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto”.

Nato a Birmingham, John era innanzitutto un cantante e un attore teatrale: è proprio al teatro Zelig di Milano che ha iniziato la sua carriera come professore di inglese, con degli spettacoli educativi. In seguito è approdato in tv, diventando un volto noto e amatissimo dal pubblico con le sue lezioni di inglese televisive.

Grazie al suo british humour e al suo metodo di insegnamento semplice, diretto e soprattutto divertente, Sloan è davvero riuscito a insegnare l’inglese agli italiani, anche grazie alle scuole di lingua da lui gestite e ai libri che ha scritto per consentire alle persone di imparare l'inglese in modo pratico e veloce.