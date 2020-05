130 presunti figli reclamano l'eredità da 634 milioni di dollari lasciata da Epstein

Jeffrey Epstein è morto (presumibilmente) suicida nel Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto del 2019, lasciando una eredità di 634 milioni di dollari che ora si contendono in molti.

Il magnate della finanza statunitense era stato arrestato e condannato (tra gli altri numerosi reati) per abusi sessuali e traffico internazionale di bambini.

Come rivela il New York Post, dopo la sua morte (avvenuta in carcere in circostanze misteriose) è stata avviata la procedura per individuare l'erede o gli eredi del suo ingente patrimonio.

Ad occuparsi della ricerca è stato uno studio legale con sede in Florida, che è stato contattato da oltre 380 persone provenienti da ogni pare del mondo: 130 sostengono di essere suoi figli.

L'investigatore Harvey Morse a tal proposito ha dichiarato: "Jeffrey Epstein è stato per lungo tempo sessualmente promiscuo e c'è la possibilità che abbia avuto un figlio. Potrebbe persino essere nonno". Ora, per accertare la reale parentela, tutte le persone che hanno reclamato l'eredità dovranno sottoporsi ad un test del Dna negli Stati Uniti.