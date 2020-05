GF, Salvo fa infuriare Cristina Plevani con una domanda sulla famiglia

In questo periodo anche gli ex protagonisti del Grande Fratello, in particolare quelli della prima edizione, si stanno divertendo a intrattenere i fan con delle dirette su Instagram. A condurre questi appuntamenti online è Marina La Rosa, la quale ha deciso di rincontrare, seppur solo virtualmente, i suoi ex colleghi del GF. Il suo ultimo ospite è stato Salvo Veneziano: alla fine della conversazione, Marina ha annunciato che la sua prossima videochiamata in diretta sarebbe stata con Cristina Plevani, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, e ha così chiesto a Salvo di fare una domanda alla prossima ospite come simbolico passaggio di testimone.

Il pizzaiolo, dopo aver detto di non aver nulla da chiedere e di voler seppellire l’ascia di guerra, incalzato dalla sua interlocutrice ha detto: “Cristina allora ti chiedo questa cosa: come mai a quasi 50 anni ancora non ti sei fatta una famiglia?”. La domanda ben poco delicata è stata accompagnata anche da una fragorosa risata, al punto che anche Marina La Rosa si è trovata in difficoltà e ha provato a rimediare, cercando di spiegare al pizzaiolo siciliano che spesso capita che alcune persone non sentano l’esigenza di farsi una famiglia o che magari non riescono a trovare la persona giusta con la quale costruirla. Ma i tentativi di edulcorare l’uscita infelice di Veneziano non sono andati a buon fine, in quanto lui ha continuato e ridere e a fare battute sull’argomento.

Una tale provocazione non poteva passare inosservata e, infatti, poco dopo è arrivata la risposta di Cristina Plevani su Instagram: “Questo è il passaggio del testimone che con tatto, delicatezza e garbo, Salvo Veneziano mi porge per potergli rispondere durante la diretta con Marina che avremo martedì 26 alle 21:30 – ha scritto la vincitrice del GF - Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere. Io non rido. Sarà comunque un argomento interessante su cui confrontarmi con Marina, quindi prenderò il testimone e risponderò. Poi l’argomento Salvo per me sarà chiuso per sempre. P.S. Non ho mai avuto ascia di guerra alzata o qualcosa con Salvo. Ora sì”.

L’appuntamento con la diretta tra Marina e Cristina è per stasera e, a giudicare dalle premesse, sarà qualcosa di esplosivo.