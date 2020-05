In questo centro commerciale è arrivato l'ascensore "a pedali" per ridurre i contagi

L'epidemia di coronavirus che si è rapidamente diffusa in tutto il mondo ha imposto un radicale cambiamento delle abitudini di tantissime persone.

La paura di una nuova impennata della curva di contagio ci ha costretti a rivedere il nostro modo di interagire con le persone, ma anche con gli oggetti, individuando le situazioni e i contesti più a rischio.

Per far fronte alle nuove esigenze, un grande centro commerciale di Bangkok, il Seacon Square, ha introdotto una "sorprendente" novità: ha pensato di eliminare le pulsantiere degli ascensori (che possono facilmente diventare veicolo di contagio) sostituendole con dei pedali.

Ora in questo centro commerciale della capitale thailandese per selezionare il piano i clienti non devono far altro che pigiare con il piede il pedale corrispondente.

Molti clienti, intervistati sulla novità, si sono detti molto contenti della trovata, che riduce i contatti e quindi anche il rischio di contagio, facendo sentire le persone più sicure.

(Credits photo: Twitter/seaconsquare)