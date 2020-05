Mercurio visibile a occhio nudo: lo spettacolo va in scena il 31 maggio

Mercurio è il primo pianeta del Sistema Solare ed è molto difficile vederlo. È sempre in una posizione particolare, interna, e per la maggior parte del tempo il Sole lo abbaglia (si trova alla distanza minore dalla stella madre), rendendolo praticamente invisibile. Ma non solo: ci mette 88 giorni per compiere la sua orbita intorno al Sole, per cui per molti giorni di seguito è impossibile identificarlo, anche con le strumentazioni adeguate.

C'è un però. Il 31 maggio prossimo, Mercurio sarà visibile a occhio nudo: non ci sarà bisogno di telescopi e dispositivi professionali. In questo giorno, infatti, il pianeta tramonterà 2 ore dopo il Sole. La cosa strana è che per tutto il tempo del lockdown, marzo e aprile, ha seguito passo passo la Terra e ora spunta in questa Fase 2, quasi a voler testimoniare che le cose stanno iniziando a tornare alla normalità. Vederlo sarà molto emozionante.

Uno spettacolo da non perdere, insomma, come quelli a cui ci ha abituato il cielo di quest'anno.