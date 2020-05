Come Hachiko, questo cane ha aspettato tre mesi il padrone ricoverato per Covid davanti all'ospedale

Si sa, il rapporto che si crea tra il cane e il suo padrone è qualcosa di speciale, al punto che in Cina un cagnolino di nome Xiao Bao che, non a caso, significa “piccolo tesoro”, ha atteso per tre lunghi mesi il suo padrone in ospedale.

L’uomo è stato ricoverato per il Coronavirus nell’ospedale di Wuhan Taikang, nella provincia di Hubei, nel febbraio scorso ma purtroppo dopo soli cinque giorni è morto a causa di alcune complicazioni. Il suo cagnolino, proprio come Hachiko, il protagonista del noto film, è rimasto ad attenderlo per settimane nella sala d’attesa della struttura ospedaliera, sperando di poterlo riabbracciare.

Il personale sanitario ha provato più volte a mandare via l’animale, ma lui è sempre tornato, desideroso di rivedere il suo amato padrone. Quando la quarantena è finita, il proprietario del negozio di alimentari che si trova all’interno dell’ospedale ha deciso di prendersi cura di Xiao Bao: “Non ha mai lasciato l’ospedale – ha raccontato, come riporta ladbible.com - È stato incredibilmente amorevole e così leale. Ho acquisito familiarità con il cane e in seguito l’ho portato nel negozio. Ogni mattina, all’apertura, lui era lì ad aspettarmi”.