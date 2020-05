Scoperto un mosaico meraviglioso sotto i vigneti in Valpolicella

Dopo anni di tentativi non andati a buon fine, finalmente sono venuti alla luce i resti di una villa romana a Negrar di Valpolicella (Verona), individuata per la prima volta negli anni '20 del novecento. I tecnici della Soprintendenza di Verona hanno eseguito un lavoro di precisione e alla fine hanno trovato il pavimento della domus, che dovrebbe risalire al 1 secolo dopo Cristo. Un serie di mosaici bellissimi e tenuti in ottime condizioni. La scoperta è stata fatta sotto i filari delle vigne, con il supporto anche della comunità contadina, che possiede il campo.

Gli scavi sono stati fermi per moltissimi anni, il sito sembrava quasi dimenticato. Poi la scorsa estate sono iniziati nuovamente gli scavi, che si sono bloccati a febbraio a causa dell'emergenza sanitaria. Alla ripartenza dei lavori, a maggio, è stata fatta la meravigliosa scoperta. L'intento è quello di capire con precisione dove si trovasse la villa e quanto fosse grande.

Il sindaco di Negrar ha lodato il lavoro dei tecnici e la disponibilità dei proprietari delle vigne dove è stata fatta la scoperta: "Il risultato non arriverà a breve e occorreranno risorse rilevanti. Ma è importante, finalmente, tracciare la strada. Crediamo che un sito culturale di tale valore meriti attenzione e debba essere valorizzato. Per questo insieme alla Soprintendenza e ai privati dei fondi agricoli troveremo il modo per rendere godibile questo tesoro".