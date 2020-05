Rey Mysterio si ritira: il famoso wrestler messicano lascia i fan increduli

Durante l'ultima puntata di WWE RAW, il famoso programma televisivo di wrestling statunitense che dal 1993 va in onda ogni lunedì sull'emittente USA Network, è stata rilasciata una notizia molto importante. Lasciando tutti i fan increduli, la WWE ha annunciato che, nella prossima puntata, ci sarà la cerimonia del ritiro di Rey Mysterio. Ma chi è Rey? E' il popolare wrestler che non si è mai tolto la maschera, che ha realizzato il Grande Slam. Si chiama Oscar Gutierrez ed è nato in una famiglia dedita alla Luche Libre messicana, uno stile di wrestling nato in Messico negli anni trenta e molto diffuso in territorio messicano.

Rey già a 15 anni ha fatto il suo esordio, la scalata è stata rapida e le sue vittorie importanti. Rey è stato tre volte campione del mondo WWE, ha conquistato una serie di trofei intercontinentali. Mysterio è uno dei pochi wrestler della WWE capace di realizzare il Grande Slam. Nel corso dell’ultimo episodio di WWE RAW, si è parlato molto di Seth Rollins che presenterà la cerimonia d'addio. Insomma a 45 anni, Rey chiuderà la sua carriera in grande stile dopo tanti premi vinti e tanti onori. Vedremo se ci sarà qualche sorpresa durante la cerimonia di ritiro che si terrà lunedì prossimo.