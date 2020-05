Arriva il sequel di Labyrinth, film cult degli anni '80 con David Bowie

La notizia è ufficiale: presto Scott Derrickson si metterà al lavoro per dirigere il sequel di "Labyrinth - Dove tutto è possibile", il film cult degli anni '80 interpretato da una giovanissima Jennifer Connelly e da David Bowie.

La pellicola originale, girata nel 1986 da Jim Henson, raccontava la storia di Sara, una ragazza che intraprende un'incredibile avventura in un mondo fantastico per salvare il suo fratelliino Toby, rapito dal perfido Jareth, il re dei Goblin (interpretato da David Bowie), che vive in un labirinto denso di pericoli e popolato da strane creature.

All'epoca dell'esordio il film fu considerato quasi un flop, per poi essere rivalutato, diventando un vero cult ed entrando a pieno titolo nella lista dei film fantasy più amati degli anni Ottanta.

Questo complica certamente le cose per chi si metterà al lavoro sul sequel prodotto dalla TriStarPictures. Va detto però che Scott Derrickson, il regista del cinecomic Doctor Strange, potrà contare su validissimi collaboratori: la sceneggiatura sarà affidata a Maggie Levin e si potrà contare sul supporto della famiglia di Jim Henson (scomparso nel 1990).

Ora resta da capire chi sostituirà David Bowie nel ruolo di Jareth il re dei Goblin.