Esami di maturità in un campo da calcio: l’esperienza degli studenti norvegesi

Concerti, mostre, eventi sportivi: la Vallhall Sports Arena di Oslo è stata cornice di numerose manifestazioni culturali e sportive, ma negli ultimi giorni si è trasformata in qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato.

A un mese dalla fine del lockdown, che in Norvegia ha avuto comunque contorni più morbidi rispetto a quanto avvenuto in Italia e in altri Paesi Europei, gli studenti della capitale sono stati chiamati a sostenere gli esami di Primavera 2020, l’equivalente della nostra maturità.

Quello che non si aspettavano gli studenti è che gli esami si sarebbero tenuti in un’aula di 9 mila metri quadrati, grande come un campo da calcio con erba sintetica: la Vallhall Sports Arena ai tempi del Coronovirus.

Ben distanziati tra loro e dotati di gel igienizzante a portata di mano, i maturandi norvegesi hanno affrontato la prova scritta della maturità da veri campioni, circondati da spalti in grado di ospitare 5.500 spettatori e che attendono solo di essere nuovamente riempiti.