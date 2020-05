Arrivano i Fleet, le stories a tempo di Twitter

È in arrivo un cambiamento epocale su Twitter, piattaforma social che finora era rimasta fedele al formato caratterizzato da tweet e direct message. Da qualche giorno è invece disponibile una nuova funzionalità, i Fleet: si tratta di storie che scompaiono nel giro di 24 ore, in tutto e per tutto simili alle ormai famosissime Stories di Instagram.

Il primo Paese a testare questa nuova forma di comunicazione è stato il Brasile, dove i Fleet sono stati lanciati a marzo, ma ora anche gli utenti italiani potranno creare contenuti temporanei, condividendo pensieri ed opinioni.

Proprio come avviene per Instagram, i Fleet hanno una “vita” limitata (durano 24 ore) e non possono essere ri-condivisi da altri utenti; inoltre non è possibile mettere like e rispondere pubblicamente a un Fleet. Sostengono un testo di 280 caratteri, ai quali è possibile allegare foto, video e GIF. Vengono visualizzati nella parte superiore del Feed, oppure nelle immagini profilo degli utenti.

In questi giorni, inoltre, Twitter sta testando, con un ristretto numero di utenti, una nuova funzione che permette di scegliere chi possa rispondere ai tweet pubblicati. Gli utenti potranno decidere se consentire a tutti di rispondere oppure di abilitare solo le persone seguite, o ancora solo le persone menzionate nel tweet.

Grazie a questa nuova funzionalità gli utenti potranno partecipare a delle conversazioni selezionate, intervistare specifici profili o avviare conversazioni “su invito” con un numero ristretto di persone.