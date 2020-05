La sorellina viene uccisa, il cucciolo non vuole lasciare il copro della cagnolina

Arriva dal Texas la storia struggente di un cane che ha continuato a vegliare e proteggere il corpo della sorella uccisa sul ciglio di una strada molto trafficata. A raccontarla, condividendo alcune immagini sui profilo Facebook del centro, sono stati i volontari del Kingsville-Kleberg Health Department Animal Control & Care Center.

Quando i volontari sono giunti sul posto a seguito di una segnalazione, Guardian (questo è il nome che poi i volontari hanno dato al cagnolino) ha tentato di impedirgli di avvicinarsi. Proteggendolo con una zampa, non permetteva a nessuno di toccare il corpo ormai senza vita della sorellina, probabilmente rimasta uccisa in un incidente stradale. C'è voluto tempo e tanta pazienza per fargli capire che non correva alcun pericolo.

I volontari hanno raccontato: "Questo intervento è stato uno dei più strazianti per il nostro staff, ma abbiamo pensato di condividere alcune immagini per mostrare le situazioni a cui i nostri volontari sono regolarmente sottoposti".

Guardian è un cucciolo di circa 6 mesi e probabilmente fino ad ora ha trascorso tutta la sua vita in strada con sua sorella. Ora, però, se ne stanno occupando i volontari. E una volta trascorso il tempo previsto dalla legge, potrà finalmente essere adottato e potrà conoscere l'amore di una famiglia e il calore di una casa.

(Credits photo: Facebook/Kingsville-Kleberg-Health-Department-Animal-Control-Care-Center)