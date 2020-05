J.K. Rowling pubblica (gratis) online "The Ickabog", una favola a puntate

J.K. Rowling ha deciso di fare un regalo ai bambini affinché possano continuare a sognare nonostante il lockdown. Si tratta di "The Ickabog", una favola che la scrittrice sta pubblicando gratuitamente online a puntate.

La scrittrice ha lavorato molti anni fa a questa favola e aveva deciso di pubblicarla dopo l'uscita di "Harry Potter e i doni della morte" nel 2007. Ma poi preferì prendersi una pausa dall'editoria e dai libri per bambini, così il progetto venne messo da parte per dedicarsi ad alcune opere per adulti, (pubblicate con lo psudonimo di Robert Galbraith).

Dopo più di 10 anni, però, J.K. Rowling si è detta pronta a recuperare quella bozza dimenticata di The Ickabog e ha scelto di pubblicarla gratuitamente online attraverso un sito realizzato ad hoc: ogni giorno feriale viene pubblicato un nuovo capitolo, così la storia terrà compagnia ai bambini fino al 10 luglio.

The first two chapters of The Ickabog are available for free here:https://t.co/afFEfRQQ5C — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

Una precisazione è d'obbligo: The Ickabog non ha nulla a che vedere con Harry Potter. Lo ha dichiarato la stessa autrice su Twitter, rivelando che invece si tratta di una storia sulla verità e l’abuso di potere.

Per il momento la favola è disponibile solo in inglese, ma presto verrà tradotta anche in altre lingue. In autunno, inoltre, arriverà anche l'audiolibro, ma sarà preceduto da un concorso per bambini ai quali verrà chiesto di illustrare la storia: i disegni dei vincitori, poi, verranno inseriti nell'edizione cartacea, i cui ricavati andranno in beneficenza alle categorie più colpite dalla pandemia.

(Credits photo: theickabog.com)