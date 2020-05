Il metodo geniale per sistemare i vestiti in 1 minuto: un video che devi assolutamente vedere

Quando si hanno molti vestiti a volte è davvero difficile riporli nell’armadio: finisce così che si ripongono in modo disordinato, oppure che si rinunci a qualche capo perché non si ha proprio il posto necessario dove metterlo.

Ecco allora che questo video potrebbe davvero rivelarsi utile: questa ragazza suggerisce come ripiegare i vestiti affinché occupino il minor spazio possibile nell’armadio. Jeans, abiti, magliette, maglioni e persino giubbotti devono semplicemente essere piegati bene per occupare uno spazio davvero minimo.

Basta imparare come si piegano e, in poco tempo, sarà possibile ordinare finalmente il proprio armadio in modo impeccabile! Guardare per credere.