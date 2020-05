“Ho trovato questa foto, aiutatemi a trovare il proprietario”, ma l’immagine è tratta da “Ritorno al futuro”

In queste ore su Facebook sta circolando una foto che ritrae una giovane coppia sorridente con sotto questo messaggio: “Ho trovato questa fotografia per terra a Roma, Piazza Bologna. Sicuramente sarà caduta da qualche borsetta... Condividete in modo che i proprietari possano riaverla, grazie”. In questo caso il presunto ritrovamento è stato fatto nella Capitale, ma in molte altre versioni del post vengono citati anche altri luoghi.

L’immagine in questione, in realtà, è tratta dalla saga cinematografica di “Ritorno al futuro”: i due giovani nella foto, infatti, sono i genitori di Marty McFly, il protagonista della storia. Il post è dunque uno scherzo ma tantissime persone ci sono cascate: sono davvero tanti, infatti, gli utenti che hanno condiviso la foto sulla propria bacheca credendo si trattasse di una vera foto perduta da qualcuno.

Questa bufala, pur essendo un semplice scherzo, ci racconta una triste verità: per molte persone è davvero facile credere a tutto ciò che si legge sui social, senza verificare o farsi domande su ciò che si legge.