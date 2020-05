Questa foto in slip di Ryan Reynolds sta facendo il giro del web… e Blake Lively se la ride

Seminudo su una cassa di un supermercato, con un atteggiamento provocante, indossando una maglietta striminzita e uno slip a stelle e strisce e tatuaggi sparsi: è così che Ryan Reynolds appare in una foto diventata ormai virale sui social.

Ovviamente si tratta di uno scherzo: l’attore è stato vittima di un fotomontaggio simpatico creato da Ronald McDonkey, artista famoso proprio per reinventare su Instagram l’immagine dei personaggi famosi, prendendo il loro volto e incollandolo sul corpo di qualche strano personaggio. Stavolta è toccato all’attore di “Deadpool” e il risultato è davvero esilarante.

Persino la moglie di Ryan, Blake Lively, ci ha scherzato su: “Per favore, smettila di rubare le mie foto private”, ha scritto scherzando tra i commenti alla foto di McDonkey. L’attrice, che con Reynolds ha avuto tre figli, si è così unita all’artista nella presa in giro nei confronti del marito: del resto, la coppia è nota per gli scherzi che si fanno reciprocamente, dunque non c’è da stupirsi, ma semmai da riderci su insieme a loro, prendendoli come esempio, perché ridere insieme per una coppia spesso è l’ingrediente giusto per far funzionare la relazione a lungo.