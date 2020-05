John Peter Sloan: dopo la cremazione in Sicilia, un memorial in suo onore a Milano

Ha sconvolto tutti la morte improvvisa di John Peter Sloan, il comico di Zelig che con la sua simpatia era riuscito ad insegnare l'inglese a tantissimi italiani.

Sloan viveva da anni nella sua amata Sicilia, dove entro la fine di questa settimana verrà cremato. Ma aveva anche tantissimi amici a Milano. Per questo le sue ceneri (appena la situazione di emergenza lo consentirà) saranno trasferite nella città meneghina per consentire a tutti di rendergli omaggio per l'ultima volta. Si tratterà di un memorial e non di un funerale, perché John (come raccontano gli amici) non era cattolico o cristiano.

Sloan era stato ricoverato d'urgenza lo scorso 25 maggio intorno alle 21:00 per una grave insufficienza respiratoria non riconducibile al Covid-19. Le sue condizioni erano critiche e, nonostante i tentativi di rianimazione, si è spento intorno alle 23:00. Aveva 51 anni.

John Peter Sloan lascia tre figli: due maschi, John Julian Sloan e Marcus Thomas Sloan, ed una ragazza, Dhalissia Sloan, nata da una relazione successiva.

(Credits photo: Facebook/johnpetersloan/)