"Il Signore degli Anelli": dopo 20 anni il cast si riunisce online

Durante questo lockdown abbiamo già avuto il piacere di assistere alle reunion di attori di film indimenticabili, come I Goonies, Splash – Una sirena a Manhattan e Ritorno al futuro. Si tratta di incontri organizzati a scopo benefico per raccogliere fondi da destinare al Center for Disaster Philanthropy.

E ora Josh Gad sta per proporre un altro speciale appuntamento. Questa volta la rimpatriata virtuale riguarda il cast della trilogia "Il Signore degli Anelli".

Sono trascorsi circa 20 anni da quando i tre film diretti da Peter Jackson sono arrivati sul grande schermo (nel 2001, nel 2002 e nel 2003) e l'attesa dei tantissimi fan è alle stelle.

Parteciperanno Elijah Wood (Frodo Baggins), Sean Astin (Samwise Gamgee), Dominic Monaghan (Merry), Billy Boyd (Pipino), Orlando Bloom (Legolas) e l'immancabile Ian McKellen (Gandalf).

L'appuntamento per la reunion epica, anticipata da un video teaser, è fissato per domenica 31 maggio alle 18:00.

Per l'occasione Josh Gad promette grandi sorprese, preannunciate anche in un post su Twitter. Non resta che segnare l'appuntamento in agenda per non perdere questo nuovo attesissimo incontro!

