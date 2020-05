Danimarca: frontiere aperte per le coppie a patto che dimostrino la relazione?

Da lunedì scorso, 25 maggio, in Danimarca le coppie separate dal Covid-19 finalmente si sono ritrovate. Lo stato ha infatti aperto le frontiere, ma bisogna dimostrare la veridicità della relazione d'amore. Bisognerà fornire alle Autorità le nome, cognome, indirizzo e informazioni di contatto del congiunto/a che abita in Danimarca. Ma non solo: sono richieste anche prove che attestano la love story, tramite messaggi, foto e chiamate. E ancora: la relazione deve durare da più di 6 mesi e non deve essere solo telefonica o telematica. Un allentamento delle misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria, apprezzata dalle persone che in questi mesi sono state separate.

Chi fino a questo momento si trovava in Finlandia, Islanda, Germania, Norvegia e Svezia, potrà rivedere il partner. Alcuni hanno definito queste regole troppo restringenti e poco conformi con la privacy personale, ma la prudenza ai tempi della pandemia non è mai troppa. Il Ministro della giustizia danese ha fatto sapere che tra non molto basterà solo un'autocertificazione, ma per il momento è così.

Piano piano tutto torna alla normalità. In questa fase sono molti gli stati Europei che hanno proposto un graduale ritorno alla circolazione libera tra Paesi. La data presa in considerazione per la riapertura è il 15 giugno.