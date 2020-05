Costruisce un incredibile percorso ad ostacoli per gli scoiattoli che rubano il cibo agli uccelli

Mark Rober è un ex ingegnere Nasa, diventato famoso su YouTube grazie ai suoi progetti divertenti e intricati. Dalla costruzione di una bomba di glitter alla trasformazione della sabbia in sapone liquido, fino all’ultimo esperimento: una mangiatoia per uccelli inespugnabile per gli scoiattoli.

Mark, stanco di vedere come ogni volta che metteva una mangiatoia nel suo cortile gli scoiattoli si lanciassero in un vero e proprio banchetto, ha costruito un percorso ad ostacoli, diviso in ben otto prove: solo gli scoiattoli più intelligenti e temerari potranno arrivare a contendere noci e semi agli uccelli! C'è il ponte instabile, il labirinto e alla fine c'è una catapulta che con un bel salto permette ai roditori di prendere il cibo.

Gli scoiattoli infatti sono animali dall’insospettabile intelligenza e sono abili risolutori di problemi, nonché dei veri e propri acrobati dotati di un’incredibile agilità.

La mangiatoia di Mark, quindi, dimostra come questi roditori sappiano risolvere i nuovi problemi in modo flessibile, una caratteristica fondamentale per la loro sopravvivenza, che consente a questi animaletti di accumulare scorte per l’inverno, costruire nidi e prendersi cura dei piccoli, ma anche difendersi da umani, automobili e cani.

Per capire di cosa stiamo parlando, ecco il video incredibile che spiega il percorso ad ostacoli che gli scoiattoli devono affrontare per mangiare una golosissima noce.