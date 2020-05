3 bimbi si fanno mordere da una vedova nera: volevano diventare Spider-Man

Arriva dalla Bolivia la storia di tre bambini che si sono fatti mordere volontariamente da una vedova nera per diventare come il loro eroe dei fumetti preferito: l'Uomo Ragno.

I 3 bambini di 8, 10 e 12 anni vivono a Chatynata (a 400 km di distanza da La Paz) e, quando è avvenuto l'incontro con il pericoloso ragno, si stavano recando in campagna dove avrebbero dovuto prendersi cura delle capre.

Per provare a capire se la storia di Peter Parker fosse vera, e magari per trasformarsi loro stessi in supereroi, hanno cominciato a stuzzicare il ragno, finendo tutti e tre con l'essere morsi.

Piuttosto che diventare degli eroi, però, i bambini hanno cominciato a sentirsi male e, quando sono stati portati d'urgenza in ospedale, le loro condizioni stavano già diventando critiche. Per fortuna, però, si sono stabilizzate con la somministrazione del siero antiveleno.

La loro storia, riportata da Telemundo, è stata raccontata dal responsabile epidemiologico del ministero della salute, Virgilio Pietro.

(Credits photo: Getty)