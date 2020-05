Una tv spagnola rivela che Ylenia Carrisi sarebbe viva e sposata

Il programma “Salvame” del canale televisivo spagnolo TeleCinco da qualche tempo si sta dedicando alla misteriosa scomparsa di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. Come riporta Tvblog, il programma spagnolo sta ripercorrendo l’indagine iniziata nel 2005 dalla giornalista Lydia Lozano che si è messa alla ricerca di Ylenia.

La donna sostiene di essere stata contattata da una fonte che le avrebbe rivelato che Ylenia è ancora viva e abita a Santo Domingo con il marito, tale Alexander Suero Alvares, conosciuto come il “Gringo”. Quest’uomo, però, non le avrebbe mai mostrato le prove di quanto dice. Lo scorso martedì il conduttore del programma, Jorge Javier Vazquez, ha rivelato in diretta il nome della fonte misteriosa della giornalista, la quale ha però negato fosse lui e se n'è andata via in lacrime.

In studio è stato così presentato Toni Torrubiano, fotografo che in passato ha collaborato proprio con Lozano per l’indagine su Ylenia: l’uomo ha consegnato alla produzione del programma tutta la documentazione relativa alle ricerche effettuate a Santo Domingo. Tra questi documenti spicca la testimonianza di un italiano, Ricardo Zucchi, il quale ha raccontato di aver visto Ylenia a Santo Domingo più di 20 volte, la prima delle quali nel 1995. Se ha potuto vederla è stato grazie a Luis Taveras, un tenente di polizia americano con il quale aveva intrecciato una relazione.

Il tenente è il migliore amico del “Gringo” che, secondo le testimonianze, sarebbe un bell’uomo di 45 anni, nero del quale, però, non si conosce l’occupazione. Secondo quanto riportato da Zucchi, Alvares sarebbe sempre accompagnato da una scorta della polizia nazionale e non si separerebbe mai da Ylenia. Nel corso della puntata sono stati mostrati anche dei presunti dialoghi tra Ylenia e Zucchi, nei quali lei raccontava di avere avuto dei figli. È stato poi mostrato anche il volto di Zucchi, poi identificato come un uomo del tutto inattendibile che girava intorno alla famiglia Carrisi.

Dopo tutta questa ricostruzione, alla fine il conduttore e gli opinionisti di “Salvame” sono giunti a una conclusione: in questa storia c’è ben poco di vero e probabilmente la Lozano nel 2005 ha semplicemente montato un caso mediatico per ottenere popolarità, sfruttando la triste storia della scomparsa di Ylenia Carrisi. Nelle prossime puntate in ogni caso verranno svelati ulteriori dettagli.