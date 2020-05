Ayman Safiah, il ballerino arabo-israeliano di fama internazionale, è stato trovato morto in mare

Ayman Safiah aveva 29 anni, era di origini arabo-israeliane ed era un grande talento della danza di livello internazionale. Il giovane è morto annegato e il suo corpo è stato ritrovato al largo della spiaggia di Atrlit, in Israele, dopo quattro giorni di ricerche.

Il “Billy Elliot israeliano” è stato travolto dalla corrente durante un’immersione con un’amica: il giovane è riuscito ad aiutare lei a mettersi in salvo ma poi è stato trascinato dalla corrente.

Ayman è nato in una comunità tradizionale arabo-israeliana nel Nord d’Israele e poi ha studiato danza nella prestigiosa Rambert School of Ballet and Contemporary Dance di Londra. Poi in Israele ha aperto a sua volta una scuola di danza. Oggi viene ricordato come un grande artista.