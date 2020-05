Alba Parietti, selfie in bikini e senza trucco: "Fiera dei miei 59 anni stravissuti"

Alba Parietti ha postato sul suo profilo Instagram una foto in bikini e senza trucco, orgogliosa del suo fisico e dei suoi anni che definisce "stravissuti".

Il sexy selfie è accompagnato da una lunga didascalia. Alba inizia affermando senza mezzi termini: «E l’anno prossimo saranno fieramente 60... li amo tutti non ne lascerei e negherei nessuno, sono miei, li ho stravissuti, se qualcuno pensa che per me l’età sia un offesa o un deterrente si sbaglia... sono una bandiera, sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutti».

La showgirl, poi, presentando la sua prova costume, confessa quanto le piaccia "esibirsi"... anche se sa benissimo che arriveranno anche le solite e immancabili critiche. Ma questo per lei non esembra essere affatto un problema. Anzi, dice: «Anche questo mi fa sentire tremendamente viva».

Poi torna a parlare della sua età: «Sono infantile e ho "un’età certa" non "una certa età"».

Il post di Alba ha ottenuto oltre 14mila like e tantissimi commenti, molti dei quali di ammirazione per il suo fisico perfetto.

(Credits photo: Instagram/albaparietti)