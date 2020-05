Bambini trovano 2 lingotti d'oro giocando in casa durante il lockdown

Due fratelli francesi di 12 e 10 anni si trovavano nella vecchia casa di famiglia a pochi chilometri da Parigi, durante il lockdown. Un giorno decidono di costruire un fortino, utilizzando le cose che trovano nell'abitazione. E così che aprono un armadio e prendono due vecchie lenzuola, dalle quali cadono due strani oggetti pesanti e rettangolari. Non avendo idea di cosa siano, continuano a giocare.

La sera a cena, chiedono ai genitori se sanno qualcosa della loro scoperta. Il padre con fermezza dice che sono due porta-coltelli, appartenuti alla nonna. Ma la madre non è convinta e alla fine del lockdown va a farli valutare in una casa d'asta. Ecco il verdetto del banditore: "Sono lingotti d’oro massiccio, ognuno del peso di un chilogrammo. I numeri sul retro mostrano l’anno di produzione, i conteggi, la garanzia, i raffinatori, le fonderie e la riscossione delle tasse per lo stato. Il prezzo del lingotto d’oro da 1.000 grammi è attualmente pari a 53.970 euro. La vendita supererà sicuramente i 100.000 euro".

I lingotti risalgono al 1967 e ora verranno messi all'asta. La quarantena a volte porta fortuna!