Spostamenti dal 3 giugno: due ipotesi al vaglio nella conferenza con le Regioni

Sono due le ipotesi che il Governo sottoporrà ai governatori delle regioni nella conferenza in programma per domani: la prima prevede l'apertura per tutti a partire dal 3 giugno, la seconda uno slittamento di 7 giorni che riguarderà l'intero Paese.

L'obiettivo del Governo è quello di far procedere tutti insieme per evitare strappi tra le regioni, dopo le polemiche sulle aperture differenziate per alcune regioni del Nord e sull'ipotesi di richiesta di test sierologici avanzata da alcune regioni del Sud. E per garantire la sicurezza dei residenti si stanno valutando alcune misure come la "quarantena breve", escludendo l'introduzione dei criticati test sierologici.

In ogni caso saranno i nuovi dati del monitoraggio settimanale attesi per oggi a fare maggiore chiarezza sulla possibilità di consentire effettivamente gli spostamenti in tutto il Paese a partire dal 3 giungo. Il report prenderà in esame 21 indicatori, tra i quali l'Rt (ovvero il tasso di contagiosità del coronavirus).

Salvo nuove impennate di contagio, comunque, si propende per la riapertura. Anche perché dal 3 giugno è prevista l'apertura delle frontiere ai turisti stranieri e una limitazione interna provocherebbe una disparità di trattamento tra italiani e stranieri.