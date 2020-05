Coppia di influencer adotta un bimbo cinese autistico, ma lo ridà indietro poco dopo

Myka e James, una coppia di influencer, decide di adottare un bambino cinese, Huxley. Il piccolo ha 4 anni ed è autistico. La coppia ha preso questa decisione dopo aver dato alla luce 4 bambini, pensava di potercela fare e invece si è sbagliata.

Hanno documentato in un video - condiviso su YouTube, dove la coppia è seguita da 700mila persone - l'arrivo del piccolo in casa, i suoi primi giorni in famiglia alle prese con la sua nuova vita. Dopo poco, però, Myka e James hanno deciso di rimandarlo in Cina. È scoppiata la polemica, in molti li hanno accusati di aver sfruttato l'immagine del bambino solo per farsi pubblicità.

"Lo avete fatto per business, poi vi siete sbarazzati di lui come fosse un prodotto", scrive un utente su Twitter.

Loro si sono difesi e, in un successivo video, hanno spiegato che non erano pronti e se ne sono accorti solo alla fine. Ora stanno male per questa decisione, ma non potevano fare altrimenti: "Ecco la replica della coppia: "Non abbiamo adottato Huxley per condividerlo pubblicamente. Mostravamo solo il 5% della nostra vita con lui, le restanti lotte rimanevano private. Molti professionisti ci hanno detto che aveva bisogno di altro. La sua nuova mamma ha una formazione medica professionale".