Ex complottista si ammala di Covid-19 e si pente: "Attenti alle fake news"

Questa storia arriva dagli Stati Uniti. Brian Lee Hitchens, un 46enne residente in Florida, era un complottista convinto che non perdeva occasione per dichiarare sui social il suo scetticismo nei confronti della pandemia.

Brian, come tante altre persone, sosteneva che il virus fosse una montatura del governo per controllare le persone. Per questo non prendeva sul serio le misure di sicurezza e di distanziamento e non indossava la mascherina.

Un giorno, però, lui e sua moglie hanno contratto il virus e sono finiti in terapia intensiva. Le condizioni della donna, attaccata ad un ventilatore polmonare, sono apparse decisamente più gravi.

Solo una volta provato sulla sua pelle, Brian ha compreso la gravità della questione e ha deciso di raccontare la sua storia per tentare di aprire gli occhi agli altri che, come aveva fatto anche lui, ancora oggi negano l'esistenza del virus.

Per fortuna oggi l'uomo è guarito dal Covid-19, mentre sua moglie sta ancora lottando. Pentito per aver negato la realtà, contribuendo a diffondere fake news, oggi Brian sta cercando di far capire quanto possa essere pericolosa la disinformazione, ma è finito a sua volta nel mirino degli altri complottisti, alcuni dei quali gli hanno perfino augurato di morire.

La sua storia è stata raccontata da molte testate e televisioni e ripresa anche dal professor Enrico Bucci (scienziato e docente alla Temple University di Philadelphia) nella speranza che possa aiutare altre persone a capire.

(Credits photo: wptv.com)