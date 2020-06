La Corea del Nord ha deciso di proibire il sesso tra adolescenti

Secondo quanto riportato da Asianews, in Corea del Nord il sesso tra gli adolescenti è stato proibito per legge perché considerato “sovversivo” e come il risultato della decadente influenza capitalistica. Il Governo di Kim Jong-un ha anche stabilito severe punizioni per i genitori e per gli insegnanti che dovessero fallire nel controllare figli e studenti.

Secondo le autorità, senza un’adeguata educazione sessuale i giovani conoscono il sesso solo attraverso la pornografia di contrabbando, ecco perché è stato ritenuto opportuno vietarlo del tutto. È stata così lanciata una vera e propria campagna per prevenire ed eventualmente punire la promiscuità tra gli adolescenti, al fine di preservare le fondamenta della nazione.

Per far sì che i giovani vengano controllati e il divieto di fare sesso venga rispettato, il Governo ha deciso di procedere con un’ispezione delle scuole e con il controllo serrato degli smartphone degli adolescenti.