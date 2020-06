Flavio Briatore sul passaporto sanitario: "Chi si fa bucare per venire in Sardegna?"

Come la pensa Flavio Briatore sul passaporto sanitario chiesto dalla Sardegna ai turisti in arrivo? Non bene da quanto dice in tv. "Chi è che si fa bucare per venire in Sardegna?". Flavio Briatore parla con toni duri, intervistato in un programma tv. Il manager si è scagliato contro il governo e contro la proposta del passaporto sanitario per andare in vacanza sull'isola. Non solo, l’imprenditore si è espresso anche sulle modalità scelte per riaprire le varie attività nella fase 3.

Anche in questo caso con parole di scontro: "Questi prendono per il c**o la gente, questo è il vero dramma. Tutti questi miliardi non arriveranno mai. Serviva una riforma finanziaria: fisco, burocrazia e giustizia. Devi dare alle aziende la possibilità di ripartire. Ci volevano soldi a fondo perduto e partire con una tassazione del 28%. Allora sì che tutti erano motivati”. E prosegue: “Non sai cosa succede il 3 di giugno, il 15 giugno, non abbiamo certezze, ogni giorno una storia diversa. Chi apre in questo momento perde soldi, lo fa per fare un favore al Paese. Hanno spaventato talmente tanto la gente e nessuno va nei ristoranti”.

In passato Briatore si era detto contrario all'utilizzo di assistenti civici fuori dai locali, aggiungendo che gli italiani, essendosi comportati bene durante il lockdown, non hanno più bisogno di controlli.