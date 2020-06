È morto il medico che si era risvegliato con la pelle scura dopo le cure per il Covid

Hu Weifeng era il medico 42enne che si era risvegliato con la pelle scura dopo le cure per il Covid. Insieme al collega Yi Fan, l'urologo cinese era stato ricoverato durante il picco dell'epidemia in Cina: dopo molti mesi, purtroppo Hu non ce l'ha fatta ed è morto. Il medico era salito agli onori della cronaca per essersi svegliato con la pelle completamente nera a causa delle cure per la malattia. Gli anti-virali a cui è stato sottoposto erano molto forti e un malfunzionamento del fegato ha trasformato la pigmentazione delle pelle.

Hu Weifeng era stato dimesso dalla terapia intensiva a metà aprile scorso. Le sue condizioni sembravano migliorate, ma poi ha avuto una ricaduta. La scorsa settimana, il medico è rimasto vittima di un'emorragia cerebrale, che lo ha portato via.

L'urologo prestava il suo servizio presso l'ospedale centrale di Wuhan ed era collega di Li Wenliang, il medico 34enne che aveva dato per primo l'allarme di una possibile epidemia. Li aveva provato a mettere in guardia i colleghi e la comunità scientifica, ma alla fine era stato arrestato dalle autorità cinesi. Ora, morto anche lui a causa del Covid, è diventato un eroe mondiale.