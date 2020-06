Giulia De Lellis e Andrea Damante avrebbero deciso di sposarsi

Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno di nuovo insieme. Dopo due lunghe pause, hanno capito che non possono restare separati e hanno deciso di riprovarci. Si amano più che mai: a testimoniarlo le foto e i video che la coppia ha pubblicato durante la quarantena, trascorsa insieme a Pomezia (Roma) a casa di lei.

Ora i due sono stati paparazzati nella loro prima uscita post Covid e il settimanale Chi ha svelato una indiscrezione molti interessante: Giulia e Andrea avrebbero deciso di sposarsi.

Ecco cosa si legge sul settimanale: "Si fa sul serio. I Damellis, ovvero Andrea Damante e Giulia De Lellis, sono tornati sempre più innamorati. Chi ha scovato la coppia nella prima uscita dopo il lockdown dettato dell’emergenza Covid-19. Un’uscita che, però, non passa inosservata perché la coppia, dopo avere trascorso il lungo periodo di quarantena a casa di lei, a Pomezia, adesso ha scelto di convivere a Milano, a casa di Damante. E questa convivenza potrebbe presto allargare i loro orizzonti: i due non hanno mai smesso di amarsi, anche quando il loro amore li ha portati lontani, e ora il sogno si chiama nozze. Andrea non ha regalato l’anello alla compagna, ma le ha chiesto la mano! E gli amici dicono che lei gli abbia risposto: Sì, lo voglio".

Secondo alcune rumors, infatti, Andrea avrebbe chiesto a Giulia di sposarlo e lei avrebbe detto di sì. Un amore come il loro, un po' tormentato, è vero e sincero. Il matrimonio sarebbe proprio la ciliegina sulla torta.