In Sardegna sarà necessario registrarsi per entrare?

Dopo la bocciatura della criticata ipotesi che pretendeva la presentazione di una patente sanitaria obbligatoria per poter entrare in regione, il presidente della Sardegna Christian Solinas ha accettato di fare un passo indietro. La Sardegna ha così lavorato con le altre regioni su meccanismi che consentano di rafforzare la prevenzione territoriale, ma senza porre una condizione pregiudiziale.

Ne ha parlato il ministro Boccia, annunciando in una intervista che anche la Sardegna ha aperto i propri confini regionali senza condizioni a partire da oggi, mercoledì 3 giugno. Anche se, come è giusto, sta lavorando per rafforzare i propri sistemi di controllo e di prevenzione sanitaria.

La regione ha infatti introdotto una maxi autocertificazione che comprende la registrazione alla piattaforma informatica della Regione, la compilazione di un questionario epidemiologico e il tracciamento con una app: tutto su base volontaria. Inoltre, per chi deciderà di esibire all'arrivo un certificato di negatività prodotto da un laboratorio autorizzato è previsto un bonus-voucher.

Per quanto riguarda gli arrivi in regione, per qualche giorno saranno ancora limitati, visto che per ora sono attivi soltanto i collegamenti in continuità territoriale con Roma e Milano operati da Alitalia. Bisognerà invece attendere la seconda metà di giugno per la riattivazione dei voli low cost.

