Jason Momoa sognava di sposare Lisa Bonet da quando aveva solo 8 anni

"Le ho rivelato di essere stato un suo stalker solo dopo aver avuto il secondo figlio" ricorda divertito Jason Momoa che ha sposato 14 anni fa, l'attrice Lisa Bonet. La star di Aquaman, 40 anni, racconta che tra i suoi sogni c’era quello di sposare l’attrice di 11 anni più grande: "Per lei avevo letteralmente una cotta quando ero solo un ragazzino".

Jason ha ammesso di avere un debole per lei fin da quando lui aveva otto anni e la guardava in tv. Lei all'epoca, era Denise nella serie tv I Robinson. "Se qualcuno ti dice che una cosa non è possibile", ha aggiunto, "Ascolta devi rispondere così: "Io ho sposato Lisa Bonet, quindi tutto è possibile!". Nel 2017, l’attore aveva confidato a James Corden in tv gli eventi che hanno portato alla loro fortunata unione.

Momoa ha dovuto attendere fino al 2005 per conoscere la donna dei suoi sogni e fu un incontro speciale. Si incontrarono in un rinomato jazz club di New York grazie ad alcuni amici comuni. Dal legame tra l'attore e la moglie sono nati i figli Lola e Nakoa. L’attrice ha un’altra figlia, Zoe, nata dal legame con Lenny Kravitz.