Ha fatto 20 provini per 20 ruoli diversi: lo strano caso di un attore di Grey's Anatomy

La perseveranza è una grande qualità, che può aiutarti a raggiungere gli obiettivi. La dimostrazione è un attore di Grey's Anatomy che, prima di avere un ruolo nella serie, ha sostenuto la bellezza di 20 provini per 20 personaggi diversi. Stiamo parlando di Justin Bruening, ovvero Matthew Taylor nella pellicola, che alla fine della 14esima stagione sposa April Kepner.

Ebbene Justin ha rivelato di aver fatto tantissimi provini prima di ottenere la parte. Alla produzione piaceva molto, ma non riusciva a capire quale personaggio avrebbe potuto interpretare. Alla fine, nel 2013 ha iniziato a fare parte del cast come attore ricorrente e, infine, nel 2018 ha avuto il ruolo da protagonista.

Ecco le sue parole: "Ho fatto l’audizione 20 volte per 20 personaggi diversi in quello show. La direttrice del casting, Linda Lowry, mi ha detto che c’era un ruolo per cui il produttore mi voleva, ma ha detto: “Senti, se lo usi per quello poi non puoi usarlo di nuovo, quindi forse potresti tenerlo da parte per qualcos’altro?”. In seguito ho avuto la parte di Matthew, ma non avevo idea con chi fosse coinvolto. Immaginai si trattasse del personaggio di Sarah Drew [April Kepner], basandomi su quanto fosse dolce e genuino. È un personaggio sano".

La 17esima stagione del medical drama è in lavorazione. Ancora non sappiamo se Justin farà parte del cast: il suo personaggio non è morto, come lui stesso ha confermato, quindi ci sono buone probabilità di rivederlo sul piccolo schermo.