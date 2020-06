21 euro per un cappuccino e una spremuta: la denuncia di un cliente di un bar a Venezia

Un uomo che lavora nella zona vicino a Piazza San Marco, a Venezia, ha denunciato quanto gli è accaduto a un bar che si trova ai Giardini Reali, non molto distante dalla piazza che è il cuore della città. Dopo la riqualificazione, i locali di questa zona hanno riaperto lo scorso inverno con l’intento di accogliere anche e soprattutto i veneziani e non solo i turisti.

Il cittadino in questione, però, ha ricevuto un conto salatissimo che sarebbe incoerente con il proposito dei bar della zona in questione. Come riporta il Corriere del Veneto, infatti, l’uomo è stato costretto a pagare ben 21 euro per un cappuccino e una spremuta. Il conto è aumentato vertiginosamente perché, a causa delle norme anti-Covid, il cliente è stato invitato a consumare l’ordinazione al tavolo anziché al bancone come, invece, aveva richiesto.

“Se questi sono i prezzi — ha spiegato l’uomo — ci andranno solo i turisti”. 12 euro per una spremuta e 9 per un cappuccino al tavolo, in effetti, sono prezzi che superano persino quelli del vicino Caffè storico Al Todaro, locale che si affaccia sul molo di San Marco. In questo locale, con il servizio al tavolo, spremuta e cappuccino costano rispettivamente 9 e 7 euro, per un totale di 16 euro, un conto comunque alto ma inferiore a quello di un bar che non ci trova proprio nel cuore della città.

“Volevamo bere in piedi ma il personale ci ha invitato a sederci viste le restrizioni – ha raccontato ancora l’uomo - nessuno però ci ha detto che i prezzi erano triplicati. Mai avremmo immaginato di pagare oltre venti euro, un furto”. Le norme anti-Covid prevedono che al bancone la distanza minima tra i clienti sia di almeno un metro: ciò vuol dire che, in un bar di grandezza media, al bancone possono sostare solo poche persone. Ecco perché questo cliente è stato invitato ad accomodarsi al tavolo dove, però, ha ricevuto poi l’amara sorpresa del conto.