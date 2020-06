"Come mai" degli 883 compie 27 anni: ecco il significato del brano

Compie 27 anni uno dei brani più amati degli anni '90. Si tratta di "Come mai", terzo singolo estratto dal secondo album degli 883 intitolato "Nord sud ovest est", pubblicato nel giugno 1993 da Max Pezzali e Mauro Repetto.

Il brano, una dalle poche tracce melodiche dell'album, conquistò la prima posizione della classifica di vendite per diverse settimane.

Ma cosa significa esattamente questa canzone? "Come mai" parla delle sensazioni che prova un ragazzo quando si innamora, delle distanze che fanno male e, soprattutto, dei cambiamenti profondi rispetto alle abitudini di un tempo che lo rendono irriconoscibile agli occhi degli amici, abituati a vederlo come un duro che non si ferma davanti a nulla.

Da quando è arrivata lei, racconta Max nel brano, intere giornate trascorrono solo nell'attesa di rivederla e si chiede "come mai" questo sia possibile. E proprio questa domanda è il fulcro della canzone.

Di questo brano sono stati realizzati due video: uno ufficiale, composto dalle immagini di backstage del video di "Nord sud ovest est", e l'altro in coppia con Fiorello (versione che si aggiudicò anche la vittoria del Festival italiano 1993).

