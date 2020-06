Carol Alt in topless a 60 anni spiazza tutti

Carol Alt è una bellezza senza tempo. A quasi 60 anni, l'ex super modella fa invidia alle più giovani. E lo ha dimostrato accettando la sfida #SwimsuitIconChallenge, lanciata da Sport Illustrated, in cui bisognava posare come le modelle in copertina del fortunato inserto del magazine dedicato ai bikini. Si chiamavano Swimsuit Issue e nel tempo hanno avuto una grandissima risonanza, diventando delle vere e proprie icone. Carol ha deciso di ricreare la copertina che fu di Marisa Miller nel 2008.

Il risultato è una foto in topless davvero pazzesca. Carol è in perfetta forma e, attraverso lo scatto, ha voluto "solo farvi sapere che continuo ad allenarmi e mi tengo in forma, quest’anno compio 60 anni", come lei stessa ha affermato in un'intervista.

La modella, che raggiungerà il traguardo dei 60 il primo dicembre 2020, segue una dieta particolare, mangia solo cibi crudi e non beve alcolici quasi mai. Si allena tutti i giorni per mantenere sempre giovane il suo fisico e per raggiungere il benessere psicologico. Lei che ha fatto la storia della moda internazionale sa come far restare senza parole i suoi fan... con un fisico del genere, del resto, è facilissimo!