In arrivo la spettacolare eclissi di "Luna delle fragole": ecco cosa significa

Dopo l'ultima Superluna del 2020 che abbiamo ammirato lo scorso 7 maggio, il cielo ci regala un altro imperdibile spettacolo. Ancora una volta protagonista è il nostro satellite che ci farà ammirare uno speciale plenilunio con una eclissi visibile anche dall'Italia.

Per domani, 5 giugno, è infatti prevista l'eclissi di Luna delle Fragole. Ma di cosa si tratta esattamente?

Partiamo dal nome. Questo plenilunio era chiamato “Strawberry Moon” o “Luna delle Fragole” dai nativi americani Algonchini perché cade proprio nel periodo della raccolta delle fragole. Invece in altre culture aveva un nome diverso: ad esempio, in Europa è chiamato "Luna delle Rose" perché si verifica nel periodo in cui sbocciano questi fiori.

Domani, però, oltre al plenilunio, il nostro satellite ci offrirà anche uno spettacolo speciale, una eclissi di Luna. La Terra, infatti, trovandosi tra il Sole e la Luna, proietterà su quest'ultima un cono di penombra.

A partire dalle 19:45 del 5 giugno, dunque, puntando gli occhi al cielo, sarà possibile iniziare a vedere il fenomeno di parziale copertura della Luna che raggiungerà la massima visibilità alle 21.26. Un altro evento simile, poi, è previsto anche per il 5 luglio.

(Credits photo: Getty)