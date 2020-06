"Tiger King", sentenza bomba: Joe Exotic dovrà cedere il suo terreno alla rivale Carole Baskin

Un tribunale statunitense ha stabilito che il terreno in Oklahoma sul quale sorge lo zoo di Joe Exotic (diventato famoso grazie al documentario "Tiger King") dovrà essere ceduto alla sua più grande rivale, la milionaria animalista Carole Baskin.

Joe Maldonado, meglio noto come Joe Exotic attualmente si trova in prigione, condannato a 22 anni, con 17 capi di imputazione che vanno dal maltrattamento di animali al tentato omicidio per procura della stessa Baskin.

La corte ora ha scoperto che i documenti con cui Joe Exotic ha trasferito l'Exotic Animal Memorial Park al suo ex socio e a sua madre nel 2016 erano falsi e prodotti al solo scopo di evitare i creditori. Così il giudice ha stabilito che ora il suo ex socio, Jeff Lowe, avrà 120 giorni di tempo per lasciare libero il terreno.

Il terreno dello zoo è così passato nelle mani della Baskin, alla quale Joe Exotic doveva 1 milione di dollari per una sentenza di violazione di copyright (Maldonado usava infatti il logo del rifugio per grandi felini di lei per diffamarla).

Lo zoo era stato riaperto proprio di recente e ribattezzato "Tiger King Park" a seguito del grande successo riscosso dal documentario. Ma la pandemia e la chiusura forzata hanno pesantemente influito sulle finanze. Lowe e sua moglie Lauren, intanto, hanno dichiarato che, consapevoli che questa cosa sarebbe accaduta, hanno già aperto un nuovo parco a Thackerville, in Oklahoma.

(Credits photo: metro.co.uk)