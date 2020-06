"Ho fame": 87enne chiama la polizia affamata, due agenti le preparano la cena

“Sono stanca e ho fame ma non riesco a cucinare perché ho male al braccio”: è questa la richiesta di aiuto che arriva al centralino del 113. Un'anziana donna di 87 anni, lancia il suo appello e due poliziotti accorrono, mettendosi subito ai fornelli.

Hanno preparato la cena, un piatto di ravioli al pomodoro, e apparecchiato la tavola, permettendo alla signora di consumare regolarmente il suo pasto serale.

Questo episodio di solidarietà e assistenza civica, è avvenuto sabato sera in zona Coverciano. I protagonisti sono due poliziotti della sezione volanti del Questura di Firenze, Antonio e Giuseppe che, allertati dalla centrale operativa, si sono recati presso l'abitazione dell'anziana signora e, dopo essersi fatti aprire da un vicino, si sono messi subito all'opera, dando il proprio contributo e assistendo la donna in difficoltà.

La pensionata ha raccontato che la sua badante non si era presentata come sempre per accudirla e, non volendo far preoccupare il figlio, nel momento in cui si è resa conto di non potercela fare da sola, perché dolorante, ha pensato di chiedere aiuto alla polizia. Prontamente i due agenti hanno risposto al suo appello, dimostrandosi molto più che poliziotti.