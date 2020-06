Rimproverata perché senza mascherina, ne crea una con gli slip

Di cose bizzarre durante questo strano periodo di lockdown ne sono accadute molte e questa storia non è certamente da meno. L'episodio è avvenuto a Kiev, in Ucraina, dove una donna (non identificata) si è presentata all'ufficio postale locale Nova Poshta senza la mascherina.

In realtà diversi dipendenti dell'ufficio postale avevano anche inutilmente tentato di offrirgliene una, ma lei si è rifiutata di indossarla. Così uno degli impiegati, infastidito dalla mancanza di rispetto della donna, ha protestato vivacemente, intimandole di indossarne subito una oppure di uscire dagli uffici.

Ed è a questo punto che la donna ha deciso di mettere in pratica la sua idea bizzarra. Si è sfilata i pantaloni e gli slip davanti a tutti i presenti (a dir poco sbalorditi) e ha indossato questi ultimi improvvisando una mascherina. Poi, come se nulla fosse, ha infilato nuovamente i pantaloni e si è diretta verso lo sportello.

Tutta la scena è stata ovviamente ripresa dalle telecamere di sicurezza. Inoltre un dipendente non ha resistito alla tentazione e ha ripreso lo schermo con il suo smartphone, per poi postare il video su Youtube. Ora, come riportato dal Russia Today, la donna potrebbe passarla liscia, ma il dipendente rischia il licenziamento per violazione della privacy.

