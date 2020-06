“Tenetevi l’aperitivo, il traffico e la moda”, polemica per lo spot che ironizza su Milano

Per rilanciare il turismo, la Valsugana ha pensato bene di fare uno spot dove mostra a tutti le bellezze dei propri territori. Non ci sarebbe stato nulla di male se non fosse stato per la voce fuori campo che pronuncia un discorso che ha scatenato una grande polemica. L’intento probabilmente era quello di paragonare la vita caotica della città a quella più tranquilla della montagna; gli autori del video, però, ci sono andati giù un po’ troppo pesanti, ironizzando, in modo neanche troppo velato, su alcune abitudini degli abitanti di Milano, facendo persino il verso in alcuni punti. Anziché valorizzare il proprio territorio e invogliare anche chi abita in città a visitarlo, dunque, questo spot prende in giro proprio i turisti che in teoria dovrebbe attrarre. L’effetto ottenuto è stato probabilmente il contrario, non a caso in tanti si sono sentiti offesi.

“Tenetevi il mini appartamento in centro, il traffico, il cibo da asporto – dice la voce fuori campo - tenetevi le metropolitane, tenetevi la Smart, tenetevi l’aperitivo, tenetevi i lettini abbronzanti, tenetevi la Settimana dalla Moda, tenetevi i profumatori d’ambiente, i palazzi, il 5G, tenetevi gli assembramenti, il distanziamento sociale, i drive-in, i tutorial, la cyclette, insomma… tenetevi tutto. O tenete a voi stessi”.

Lo spot è stato realizzato da Visit Valsugana ma alla fine della clip compare anche il logo del Trentino: in realtà, Trentino Marketing non è stato coinvolto in alcun modo nella realizzazione del video e infatti si è subito dissociato da questa campagna. “Trentino Marketing – si legge in un comunicato – unitamente all’assessorato al turismo della Provincia autonoma di Trento, appena presa visione del video (già pubblicato) si è immediatamente dissociata dal contenuto dello stesso che risulta quanto mai distante e contrario ai messaggi e allo stile della sua comunicazione”. Il video è poi stato rimosso dalla rete ma la brutta figura e le battute di cattivo gusto degli autori restano.