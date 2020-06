Da 10 anni un pensionato belga riceve ogni giorno pizza mai ordinata

Ricevere consegne di cibo non richiesto potrebbe sembrare un sogno per chiunque. Eppure per Jean Van Landeghem, un pensionato belga, la cosa si è trasformata in un vero incubo.

Il 65enne ha raccontato che da circa 10 anni riceve ogni giorno consegne di cibo mai ordinato (pizze comprese) da diversi locali della zona. A volte, in un solo giorno, possono arrivare anche più consegne e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Un giorno dello scorso anno ha ricevuto ben 10 consegne, incluso un ordine di 14 pizze!

Intervistato da Het Laatste Nieuws, l'uomo ha dichiarato: «Non riesco più a dormire. Inizio a tremare ogni volta che sento uno scooter per strada. Temo che qualcuno stia venendo a consegnare ancora pizze calde».

Ovviamente il signor Van Landeghem non deve pagare tutto quel cibo perché, non avendo effettuato l'ordine, rifiuta sempre la consegna. Ma si tratta di una situazione che mette in difficoltà lui e i ristoratori.

L'uomo ha raccontato che anche un suo amico, che abita a 20 miglia di distanza, vive una situazione simile. Quindi i due hanno ipotizzato che possa trattarsi dello scherzo (di pessimo gusto) di una conoscenza comune.

La situazione è stata ovviamente segnalata anche alla polizia. Ma per il momento l'autore degli ordini resta sconosciuto. Eppure, promette il signor Van Landeghem, quando si scoprirà la sua identità "non passerà la miglior giornata della sua vita"!

(Credits photo: Getty)