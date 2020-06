Caso Floyd, Dwayne "The Rock" Johnson critica Trump e i fan gli chiedono di candidarsi per la Casa Bianca

La tragica morte di George Floyd negli Stati Uniti ha generato il caos. In questi giorni sono tanti gli artisti che si sono schierati contro il razzismo con il movimento Black Lives Matter, prendendo spesso posizioni nette contro il Presidente Donald Trump.

Tra questi c’è anche l’amatissimo attore Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock. Il divo di Hollywood ha usato parole molto dure contro il tycoon: “Dove sei? – ha detto in un lungo messaggio sui social - Dov'è il nostro leader mentre il nostro Paese è in ginocchio, implorante, supplicante, ferito, arrabbiato, frustrato, dolorante con le braccia alzate, che chiede solo di essere ascoltato?”.

L’attore se l’è presa con Trump perché ritiene che non si sia assunto le sue responsabilità in questo momento così delicato per gli Stati Uniti: “Dov’è il nostro leader compassionevole che si fa avanti, stendendo una mano e dicendo: ‘Alzati con me. Ti sento, ti sto ascoltando – ha proseguito - E tu hai la mia parola che farò tutto ciò che è in mio potere, fino al giorno della mia morte, al mio ultimo respiro, per fare tutto il possibile per creare il cambiamento necessario, per normalizzare l’uguaglianza perché le vite nere contano’. Dove sei?”.

Il messaggio di The Rock ha colpito al cuore i suoi fan, al punto che in tanti gli stanno chiedendo di candidarsi per la Casa Bianca. Non è la prima volta che una star del cinema viene indicato come potenziale leader politico, ma Johnson ha ottenuti un grande consenso come pochi altri prima: “Viviamo in una nazione – ha scritto ad esempio un follower – dove un ex wrestler professionista è più qualificato del nostro attuale presidente”. Il tenore dei commenti sui social è più o meno di questo genere. Chissà che The Rock non faccia davvero un pensierino su una possibile carriera politica, se non altro per portare avanti i suoi ideali di uguaglianza e democrazia.